Забавы ради: обернувшись в полотенце, Каменских с пеной на лице покривлялась перед зеркалом для TikTok

Поп-дива украинской сцены не постеснялась показать себя в Интернете в забавном виде.

Певица Настя Каменских при своем невероятно насыщенном графике всегда находит время на забавы в Сети. На этот раз красотка записала для TikTok видеоролик из ванной.

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Обернувшись в банное полотенце, Каменских развернулась к камере. И все увидели, что на лице у красотки – пенящаяся маска. Звезда покривлялась в зеркало, и, найдя это забавным, запостила в соцсети.

Напомним, насте Каменских – 34 года. Она замужем за своим бывшим коллегой по группе «Потап и Настя» Алексеем Потапенко. Общих детей пара не имеет, и поклонники все ждут, когда же у них случится прибавление.

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