«Кто-то много ест»: Наталья Рудова в бикини показала свою фигуру после недели отпуска

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» Наталья Рудова улетела в отпуск. Актриса очень долго этого ждала и вот, наконец, ее заветная мечта осуществилась – она на Бали. Вместе с ней радуется ее многомиллионная онлайн-публика.

Перед поездкой на море красавица Рудова изрядно поработала над собой. Звезда всю осень в прошлом году активно худела, ей удалось превзойти свои ожидания – вместо 7 кг она скинула 10. Но в отпуске что-то пошло не так, и Рудова заподозрила лишние объемы у себя на теле.

Девушка не стала скрывать, что она располнела. Она предстала в микроблоге в купальнике, чтобы продемонстрировать всю, как ей кажется, катастрофичность ситуации. «Кажется, кто-то слишком много ест», — опечалилась красавица.

Однако, глядя на фигуру Рудовой, вряд ли кто-то заподозрит у нее лишние сантиметры – она близка к идеальной.

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