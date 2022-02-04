Пообещали миллионы: стало известно, сколько денег получат российские спортсмены за олимпийские медали Пекина

В преддверии начала Игр в Китае правительство страны озвучило размеры выплат будущим чемпионам.

В канун открытия зимней Олимпиады в Пекине российское правительство объявило о премировании будущих олимпийских чемпионов из состава национальной сборной. Премьер-министр страны Михаил Мишустин озвучил на заседании, какие суммы будут выплачены спортсменам в случае победы.

«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов и итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5, за бронзовую – 1 млн 700 тысяч рублей», — назвал размеры денежных выплат чиновник.

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Премировать будут как участников Олимпиады, так стартующей сразу за ней Паралимпиады. На выплаты смогут рассчитывать и наставники чемпионов – тренеры и специалисты, которые помогли спортсмену достичь успеха.

Напомним, церемония открытия Зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля продлятся старты до 20 февраля. В составе сборной России – 213 спортсменов, которым по-прежнему запрещено выступать под национальным флагом и гимном страны.

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