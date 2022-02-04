Хейтеры такое не переживут: Яна Рудковская в голубом купальнике щегольнула бесконечно длинными ногами

Бизнес-леди улетела на Мальдивы с подругой, оставив детей и мужа в Москве.

Светская львица Яна Рудковская весь январь провела в трудах. Первая половина месяца выдалась напряженной, поскольку в самом разгаре были выступления мужа Евгения Плющенко и его команды в ледниковых шоу, которые продюсирует бизнес-леди. И как только все дела остались позади, звезда собрала чемоданы и отправилась в отпуск.

Рудковская, не изменяя себе, выбрала Мальдивы – из года в год светская львица отправляется на любимые райские острова. В микроблоге Яна радует поклонников и злит хейтеров снимками с пляжа.

На этот раз продюсер запечатлелась в голубом купальнике слитного фасона, накинув банный халатик на плечи. Главное достоинство своей фигуры – бесконечно длинные стройные ноги – Рудковская показала во всей красе, чтобы остальные обзавидовались.

Компанию звезде составила подруга. Муж и дети остались в Москве.

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