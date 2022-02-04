Скоро свадьба: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова с бойфрендом подали заявление в ЗАГС

Предложение руки и сердца девушка получила на проекте еще в 2021 году.

38-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» и его кастинг-директор Надежда Ермакова с сентября встречается на проекте с Даниэлем Чистовым, который на 14 лет младше нее. Поклонники шоу были уверены, что отношения не выльются ни во что серьезное.

Однако, в декабре Ермакова похвасталась помолвочным кольцом, а накануне стало известно, что пара подала документы в ЗАГС. На какую именно дату запланировано бракосочетание, пара пока не раскрывает.

Напомним, что участнику телестройки Даниэлю Чистову 23 года. Парень родом из Казани, и в ноябре свозил возлюбленную на знакомство с родителями. Будущие свекры остались довольны выбором своего сына, несмотря на большую разницу в возрасте.

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