Изящна и стройна: Клава Кока в кукольном платье не по размеру подчеркнула загорелые ножки

Певица провела целый день на фотосессии. Она впервые принарядилась за месяц.

Клава Кока давно стала популярной исполнительницей. Она успела проявить себя на телешоу и подружить с такими артистами как Егор Крид и Александр Ревва. Армия поклонников стройной блондинки только растет.

Она не боится экспериментировать с имиджем, носит яркие наряды и часто путешествует. Примечательно, что недавно Клава провела отпуск с мамой на Мальдивах, где много отдыха после не самой удачной поездки в Куршевель.

Для поклонников Кока приготовила сюрприз и выпустила новый клип с Реввой. При этом уже 3 февраля она оказалась на съемке. Певица призналась, что впервые за месяц нарядилась и накрасилась.

Сначала она покрасовалась в мини-юбке плиссе зеленого цвета и плюшевых туфлях в тон. Артистка призналась, что едва может ходить на шпильках после падения со сноуборда. Но она решила не прерывать работу.

Вскоре Клава уже кружилась в миниатюрном атласном платье с узором. Однако кукольный наряд оказался ей велик, поэтому стилисты закололи его прищепками на спине. Певица покружилась, похваставшись точеной фигурой и загаром.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. «Ну что за красота», «Ты просто прелесть», «Такое миниатюрное платье и еще большое», «Ты ангелочек», «Ножки красивые», «Мальдивский загар прям украсил», «Клавуся, вот это наряд», «Туфли бомба», — прокомментировали пост подписчики.

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