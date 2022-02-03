Лена Летучая восхитилась Тадж-Махалом в хлопковом платье, скрывающем изъяны фигуры

Среди последних публикаций личного микроблога экс-ведущей проекта «Ревизорро» Лены Летучей появился ролик, в котором знаменитость показала «идеальное» платье. В таком наряде Летучая посетила Тадж-Махал.

Жена бизнесмена Юрия Анашенкова выбрала для прогулки возле одного из семи чудес света хлопковое платье белоснежного оттенка. Летучая отдала предпочтение силуэту с завышенной талией и просторной юбкой. Такое платье не подчеркивает недостатки фигуры. Однако за счет открытых рукавов и тонкой ткани изделие телеведущей можно надевать даже в таком жарком климате, как в Индии.

«Что делает меня счастливой. Счастливые моменты жизни, которые ты осознаешь и запоминаешь! Из этих моментов соткана моя жизнь!» — отметила Летучая, наслаждаясь роскошным видом Тадж-Махала.

Знаменитость дополнила свое платье босоножками кремового цвета на плоской подошве, солнечными очками с овальной оправой и золотистой цепочкой.

«Елена Прекрасная», «Принцесса-лебедь», «Какая нежная! А это платье так освежает», «Какая Вы красивая!» — восхтились Летучей поклонники.

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