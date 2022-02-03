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«Похудели! Выглядите превосходно!»: Анна Нетребко восхитила стройностью в модной жилетке

Артистка прогулялась по парку в Барселоне.

«Похудели! Выглядите превосходно!»: Анна Нетребко восхитила стройностью в модной жилетке
Анна Нетребко. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко поделилась свежей фотографией с прогулки по Барселоне. Знаменитость выбрала яркую жилетку из трендового материала.

Нетребко в малиновой удлиненной жилетке из искусственного меха насладилась погодой в парке Гуэль. Артистка отдыхает в Испании. Анна Нетребко показывает достопримечательности и самые уютные уголки Барселоны своим поклонникам.

«Парк Гюэль. Здесь поют, щебечут попугаи и пахнет мимозой», — подписала новое фото Нетребко.

На снимке Анна Нетребко показала, с чем сочетает актуальную жилетку. Прямые джинсы из светлого денима и полосатый лонгслив певица скомбинировала с изделием из экомеха. А завершили яркий образ исполнительницы ботинки на шнурках и очки с оправой «кошачий глаз».

Анна Нетребко. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Анна Нетребко на отдыхе в яркой жилетке. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

«Очки у вас просто бомбические! От вас невозможно устать, как нельзя устать от хорошего настроения», «Красотище! И слышу через экран телефона запах мимозы!», «Анна, Вы похудели!Выглядите превосходно! Так держать», — восхитились певицей поклонники.

Напомним, ранее Анна Нетребко в брюках-дудочках и жакете с пайетками провела культурный вечер с возлюбленным в театре «Лисео».

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Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовЗвездный стильроскошный отдыхРоссийские певицы