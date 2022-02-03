Статная блондинка: Орбакайте покрасовалась в шортах-бермудах во время путешествия по Колумбии

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она выступает на сцене с юных лет. Дочка Аллы Пугачевой признавалась, что видела больше других детей, так как ее брали за кулисы концертов и разных мероприятий.

Теперь она востребованная артистка. Даже в 50 лет она может похвастаться хорошим заработком. Не так давно звезда с семьей уехала отдыхать в США. Несколько недель она провела в Майами.

А вот вторую часть отпуска Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым проводит в Колумбии. Примечательно, что даже там певицу настигла слава. Уличные музыканты даже сочинили про нее песню и провожали до самого отеля.

Но накануне она покинула город Картахена и прилетела в другую часть страны. В соцсети Кристина поделилась кадрами, на которых предстала в футболке и черных-шортах бермудах.

Наряд подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Орбакайте была в очках с круглой оправой, а волосы собрала в хвост. Она позировала на холмистой местности с видом на город и водоем.

«Путешествие!» — написала звезда.

Поклонники осыпали комплиментами. «Кристина, пока молодая и здоровая, надо путешествовать. Молодец!», «В отличной форме», «До чего красивые ноги», «Какова красота», «Это крутой пейзаж», «Пиратские города, крутые места», — прокомментировали пост подписчики.

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