Гламурный образ: Брежнева в топе-бандо и шелковой юбке блеснула прелестями фигуры в юбилей

Певица устроила фотосессию в царских апартаментах. Она отметила свой день рождения, принарядившись.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она не скрывает, что известность к ней пришла еще, когда выступала с группой «ВИА-Гра». Однако потом артистка стала выступать сольно.

Она по-прежнему любит женственные образы и на сцене появляется то в вечерних платьях, то в соблазнительных комбинезонах. Она следит за своей внешностью, поэтом может похвастаться моложавым видом.

Брежнева не скрывает, праздники отмечает в кругу близких людей. Если в прошлом году она на несколько дней уехала в Санкт-Петербург, где гуляла и веселилась, то юбилей певица отпраздновала в более приватной атмосфере.

Она поделилась кадрами, на которых позирует в царских апартаментах. Вера вальяжно лежала на диванчике в топе-бандо и шелковой юбке лимонного цвета. Наряд подчеркнул ее декольте и плоский живот. Боа и розовые туфли на завязках дополнили гламурный образ.

«Вообще все нравится!» — заявила именинница.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, муж Константин Меладзе поздравил ее еще утром. «Вот зачем? У меня сейчас дочь требует такой наряд русалки », «Шикарные ноги, Вера», «Вы великолепны. И мне нравится», «Это что за Жар-Птица?», «И прическа классная, в стиле Мелин Формер», — прокомментировали пост подписчики.

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