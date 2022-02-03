«Она его попрекала тем, что он не может ее содержать»: Дана Борисова — о неудавшемся романе Анастасии Волочковой

Телеведущая высказала свои предположения, из-за чего расстались балерина и ее банщик.

Дана Борисова высказала догадки, почему не удался роман Анастасии Волочковой. Телеведущая предположила, что балерина могла изменить Сергею Кузнецову или попрекать его недостатком в финансах.

«Настя могла попрекать Сергея поездкой на Мальдивы и сказать ему, что теперь он должен ей. А этот мужик сам с характером и в рот ей смотреть не будет. Анастасия также могла переспать с кем-то по привычке. Из-за этого наверняка начались выяснения отношений. Также Настя может злоупотреблять алкоголем и обидеть Сергея, например обозвать его как-то. 100% даю, что она его попрекала тем, что он не может ее содержать», — рассказала Борисова «СтарХиту».

Дана Борисова призналась, что изначально посчитала возлюбленного Волочковой альфонсом, однако ее мнение изменилось.

«Думала, что он будет пользоваться Настей, а оказалось не так. Сергей с характером, видимо, по-мужски ей что-то сказал, и до свидания», — поделилась телеведущая.

Кроме того, во всех неудачах, которые терпит Анастасия Волочкова на личном фронте, Дана Борисова винит горячительные напитки.

«Анастасия все время возвращается к прошлому, когда она встречалась с олигархами, но теперь этого не будет. Нормальным мужчинам такие приключения не нужны», — заключила телеведущая.

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов ушли вместе с шоу «Давай поженимся». Их отношения развивались стремительно. Пара провела вместе отпуск на Мальдивах, но вскоре после возвращения, прекратила отношения. Балерина обвинила экс-возлюбленного в лицемерии и предательстве, а сам Сергей рассказал, что не сможет простить артистке некий поступок.

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