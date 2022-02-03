«Неделю без воздуха»: больная Лолита Милявская показала себя без прикрас

Певица Лолита Милявская разместила в личном микроблоге ролик, в котором появилась без косметики и с потрепанными волосами. Знаменитость не выходит из дома уже неделю.

Отметим, что Милявская заболела ковидом. Именно поэтому знаменитость отменила съемку для глянцевого журнала и телеканала «Муз-ТВ», а также убрала из своего графика участие в спектакле «Женитьба». Зато Лолита находит время приподнять настроение своим поклонникам.

Артистка на карантине записывает мотивационные ролики, в которых демонстрирует свою внешность без фильтров и макияжа.

«Вот я сейчас без фильтров. Неделю без воздуха. Ну как я могу выглядеть?! Главное, чтобы глаз горел, а он горит», — подчеркнула певица.

Поклонники Лолиты восхитились смелостью исполнительницы. Они оставили комплименты в комментариях под роликом:

«Лолита, один взгляд на вас поднимает круто настроение!», «Шикарно выглядите», «Роскошная».

Напомним, ранее стало известно о доходах Лолиты Милявской. Исполнительница играет на сцене театра «Модерн» невесту. Каждый выход артистки на сцену обходится администрации театра в более, чем 50 тысяч рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.