«Наши спортсмены сделают все от них зависящее»: Татьяна Навка поддержала сборную России перед Олимпиадой

Жена Дмитрия Пескова — Татьяна Навка — восхитилась мужеством российских олимпийцев. В своем Instagram член жюри шоу «Ледниковый период» рассказала о трудностях, которые ждут сборную России на соревнованиях в Пекине.

Олимпийская чемпионка по танцам на льду вспомнила, что у россиян не будет возможности выступать под собственным флагом.

«Уже завтра в Пекине стартуют Олимпийские игры. Увы и ах, Россия — единственная страна, которая выступает не под своим национальным флагом, а под флагом ОКР. Но даже в этом мы уникальны. Нас хотят сломить, пренебречь, воспитать или прогнуть под себя, ущемить в наших правах, но не получится! В этом и есть сила духа нашего народа», — подчеркнула Навка в личном микроблоге.

«Я искренне верю, что, даже несмотря на всю сложившуюся ситуацию, наши герои, наши спортсмены сделают все от них зависящее, чтобы прийти к победе и доказать всему миру, чего они достойны и на что способны! Мы всей страной верим, поддерживаем и болеем за вас, ребята!» — заявила Татьяна.

Навка добавила, что на собственном примере знает о давлении на соревнованиях крупного масштаба. Спортсменка прикрепила к словам поддержки архивное фото с фигуристом Романом Костомаровым, с которым завоевывала не одно золото турниров.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.