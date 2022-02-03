«Никаких колкостей ни в чью сторону»: Симона Юнусова честно рассказала о взаимоотношениях с Анастасией Решетовой

Мать Тимати ответила тем, кто обвиняет ее в плохом отношении к экс-избраннице артиста.

Родительница шоумена Тимати – Симона Юнусова – объяснила ситуацию с нападками на модель Анастасию Решетову.

Юнусова заявила, что не имеет претензий к бывшей возлюбленной своего сына. Мать Тимати никогда не жила в одном доме с Анастасией Решетовой, пока та была в отношениях с ее сыном.

«Мы никогда не жили вместе, и у нас не было ничего общего. Сейчас есть чудесный ребенок, к воспитанию которого я не имею никакого отношения. У него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят. Поэтому нет никаких колкостей ни в чью сторону. Угомонитесь, милые, и хайпите на чем-то другом», – резко высказалась Юнусова в личном микроблоге.

Симона часто публикует кадры со своим внуком Ратмиром. При этом к воспитанию мальчика Юнусова прилагает меньше усилий, чем к образованию внучки Алисы. Первенца Тимати Симона воспитывает с ранних лет.

Напомним, ранее поклонники семьи Тимати увидели в словах Симоны Юнусовой колкие замечания в адрес бывшей возлюбленной ее сына. Фолловеры посчитали, что Юнусовой не нравится, как воспитывается младший ребенок Тимати.

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