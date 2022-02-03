Кэжуал стиль: Надежда Михалкова в брюках кюлотах и кожаном жакете пришла к Ивану Урганту

Надежда Михалкова уже давно строит карьеру в кино. Как и сестра Анна, она пошла по стопам родителей. В ее копилке уже десятки ролей. Младшую дочку Никиты Михалкова можно увидеть на красных дорожках и фестивалях.

А после развода с кинопродюсером Резо Гигинеишвили она также сама воспитывает детей: 10-летнюю дочку Нину и 8-летнего сына Ивана. Свободное время обычно звезда посвящает родным.

Но 3 февраля Надежда появилась на съемках шоу «Вечерний Ургант». Она не стала облачаться в вечернее платье или костюм. Актриса отдала предпочтение кэжуал стилю. Она предстала в студии в черных кюлотах и кожаном жакете. Кеды дополняли ее образ. Михалкова призналась, что всегда готовится к встрече с ведущим Иваном Ургантом.

«Каждый раз когда случается такая радость как „вечерний Ургант“ перед выходом к Ване пытаюсь собраться и вспомнить о чем надо обязательно сказать… И каждый раз я не то что не говорю о нужном я еще несколько часов после окончания улыбаюсь и смеюсь, вспоминая Ваню и то что мы там наговорили. Сегодня „вечерний Ургант“ и я -в попытках рассказать о сериале „Номинация“», — поделилась звезда.

Поклонники были рады ее появлению на телевидении. Многие восхитились тем, как выглядит Надежда. «Прихорошенькая», «Пиджак удачный, круто», «Ваня это бренд веселья», Такая вы тут молодая и задорная«, «Как приятно наблюдать за вами с сестрой, никакой напыщенности», — прокомментировали пост подписчики.

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