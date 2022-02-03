«Это не новый тренд»: Саша Бортич появилась на красной дорожке в рваных колготках

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Саши Бортич появилась фотография с кинопремьеры. Примечательно, что на ковровой дорожке знаменитость позировала в колготках с дырками.

Стилист сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова оценила монохромный лук исполнительницы главной роли в фильме «Я худею».

«Многие известные люди любят эпатаж и любят быть в центре внимания. Это часть их имиджа. Первым элементом образа, который бросается в глаза на Саше, конечно, являются колготки. Рваные колготки, это не новый тренд, многие западные инфлюенсеры уже пару-тройку лет практикуют этот прием», — отметила Виктория Шабанова.

«Однако, в рамках мероприятия, на которое пришла актриса, я могла бы рекомендовать заменить их на полупрозрачные черные колготки с мелкими надписями, либо логотипами. Они смотрелись бы аккуратнее и элегантнее. Что касается образа в целом, то за счет единого цвета силуэт смотрится пропорционально. А вот с точки зрения стиля я бы рекомендовала заменить удлиненные сапоги-казаки на женственную модель с прямым голенищем», — заявила стилист.

«Такая пара гармоничнее бы вписалась в образ и поддержала общий женственный стиль, который задает платье. Базовая сумка с классическим леопардовым принтом служит ярким акцентом. Однако в рамках мероприятия ее можно было бы заменить на вечерний клатч. В таком случае образ смотрелся бы целостнее, элегантнее и гармоничнее», — резюмировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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