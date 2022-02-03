«Дама Пик»: 50-летняя Нетребко в кружевных брюках из гипюра подчеркнула постройневшую фигуру

Оперная дива похвасталась необычным аутфитом в Испании. Она пришла поддержать мужа во время выступления.

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она регулярно дает гастроли. Обычно график артистки расписан на год вперед. Она успевает не только давать концерты, но и всегда посещает музеи, парки и обычные места в странах, куда приезжает.

При этом Анна славится своим чувством стиля. Она всегда подбирает себе образ для прогулок и отдает больше внимания деталям.

больше по теме Выделилась из толпы: Нетребко в укороченных джинсах и пальто с эффектом стройности щегольнула в Барселоне Оперная дива проводит начало февраля в Испании с семьей.

Примечательно, что уже несколько дней Нетребко находится в Испании. Она водила сына в парк и каталась на яхте. Певица отметилась в пальто с модным принтом и показала меховую жилетку.

А вот накануне она отправилась в театр «Лисео», где в постановке принял участие ее муж Юсиф Эйвазов. Артистка пришла его поддержать. Она выбрала необычный образ. Анна предстала в костюме с кружевными брюками из гипюра и жакете с пайетками.

Наряд дополнили туфли на платформе. Для колорита оперная дива примерила шляпу и сценический мундир. Она похудела, что костюм смог подчеркнуть. В начале зимы артистка отдохнула в Альпах, где много гуляла.

«Ваша Дама бита — Дама Пик», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Сильный образ такой дамы воплотили!», «Какой чудный образ, милая Аннушка. Вы, как всегда, прекрасны», «Какой чудный образ, милая Аннушка. Вы, как всегда, прекрасны», «Потрясающий образ… Вам очень к лицу», «Анна — это шедеврально!», «Боже-боже, какая красота. Особенно брюки. Анечка, вы красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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