На лед выйдут новые звездочки Тутберидзе! Загитова в пуловере с символикой Олимпиады блеснула в Пекине

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане не смогла обойти стороной эти соревнования. Правда, на этот раз Алина будет выступать в качестве простого наблюдателя.

Алина Загитова, как и ее главная соперница на Олимпийских играх в Пхенчхане Евгения Медведева, прилетела в Пекин. 19-летняя спортсменка из Ижевска не смогла остаться в стороне от этих важных для нашей сборной международных соревнований. В Stories микроблога подопечная Этери Тутберидзе то и дело публикует отчетные кадры, восхищаясь высоким уровнем подготовки и техническими аспектами. Нет никаких сомнений, что Олимпиада в Китае пройдет без каких-либо эксцессов там, где речь идет об организационных моментах.

Сама Алина уже покрасовалась в стильном пуловере с символикой Олимпийских игр и джинсах-бойфрендах. Пол-лица фигуристки скрывала белая маска. Наши спортсмены ответственно следят за тем, чтобы все правила предосторожности в условиях пандемии были соблюдены.

Кстати, Евгения Медведева в гостинице Пекина успела «познакомиться» с робототехникой. Так, еду фигуристка получила в специальном контейнере, это больше напоминает самообслуживание. Вот только оплатив заказ, спортсменка не успела забрать свой пакетик с едой. Дверцы микрошкафчика закрылись еще до того, как Евгения поняла, что забыла свою еду внутри робота.

Напомним, что обе фигуристки тренировались в группе Этери Тутберидзе. Однако на Олимпиаду в Пекине спортсменки не отобрались. Нашу сборную на Играх представят: Камила Валиева, Анна Щербакова и «русская ракета» Александра Трусова. Эти спортсменки входят в число учениц Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

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