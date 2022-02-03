«Интересно за ней наблюдать»: Лиана Шульгина показала кудрявую внучку Валерии в домашней обстановке

Селин Шульгина подросла и стала радовать родителей еще больше.

Среди последних Stories личного микроблога невестки певицы Валерии появились кадры с участием Селин Шульгиной. Ее мама Лиана Шульгина поделилась тем, как внучка артистки командует дома.

Селин недавно отметила свой первый день рождения. Малышке в январе этого года исполнился год. Дочь Арсения Шульгина уже радует родителей самостоятельностью.

больше по теме Лиана Шульгина показала, как проходит фотосессия подросшей дочери Селин Молодые родители решили запечатлеть памятные моменты.

Девочка сама себя развлекает и старается наводить порядок среди своих игрушек и одежды.

«Забрала штаны и ходит с ними. Так интересно за ней наблюдать», — призналась Лиана Шульгина.

Дочь младшего сына Валерии в пестром костюме не могла найти место для своих штанишек. Селин с серьезным видом покружилась возле огромного склада своих игрушек и приземлилась на пол. Девочка устала наводить порядок в квартире и решила прилечь отдохнуть. И это рассмешило ее маму.

Напомним, ранее бабушка Селин Шульгиной восхитилась малышкой, которая училась раздавать автографы. Валерия увидела в маленькой девочке будущую артистку, которая уже сейчас готова общаться с поклонниками и подписывать свои музыкальные пластинки.

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