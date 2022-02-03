«Интересно за ней наблюдать»: Лиана Шульгина показала кудрявую внучку Валерии в домашней обстановке

Среди последних Stories личного микроблога невестки певицы Валерии появились кадры с участием Селин Шульгиной. Ее мама Лиана Шульгина поделилась тем, как внучка артистки командует дома.
Селин недавно отметила свой первый день рождения. Малышке в январе этого года исполнился год. Дочь Арсения Шульгина уже радует родителей самостоятельностью.
Девочка сама себя развлекает и старается наводить порядок среди своих игрушек и одежды.
«Забрала штаны и ходит с ними. Так интересно за ней наблюдать», — призналась Лиана Шульгина.
Дочь младшего сына Валерии в пестром костюме не могла найти место для своих штанишек. Селин с серьезным видом покружилась возле огромного склада своих игрушек и приземлилась на пол. Девочка устала наводить порядок в квартире и решила прилечь отдохнуть. И это рассмешило ее маму.
Напомним, ранее бабушка Селин Шульгиной восхитилась малышкой, которая училась раздавать автографы. Валерия увидела в маленькой девочке будущую артистку, которая уже сейчас готова общаться с поклонниками и подписывать свои музыкальные пластинки.
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