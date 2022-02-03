Ченнинг Татум больше не смотрит фильмы Marvel

Американский актер сам должен был сниматься для медиафраншизы.

Модель и артист Ченнинг Татум признался, что отказался от просмотра кинокартин Marvel. Причиной стала травмирующая история работы с продюсерами вымышленной вселенной супергероев.

Татум должен был сыграть в экранизации истории, похожей на рассказ о Дэдпуле. Четыре года назад актер старался над собственным проектом о супергерое Гамбите. Однако в 2019 году работу над комедийной лентой остановили.

Персонаж Гамбит, которого должен был исполнить Ченнинг Татум, вошел во вселенную «Людей Икс». Это произошло из-за слияния компаний Disney и Fox.

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«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — передали слова актера в Variety.

К слову, Татум не оставляет надежды сыграть Гамбита. А пока артист работает над третьей частью «Супер Майка». Вторая часть кинокартины вышла шесть лет назад. С тех пор Ченнинг Татум сильно изменился, но все еще обожает своего героя.

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