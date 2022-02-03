«Я очень счастлив. Как же мне холодно!»: Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

Джеки Чан знаком зрителям по всему миру. Он один из немногих китайских актеров, которые смогли добить мировой славы. Джеки снялся в более 114 фильмах. Он также не скрывает, что любит исполнять трюки самостоятельно, поэтому его тело перенесло много травм. Ему уже 67 лет, но артист продолжает вести активный образ жизни и работать в кино.

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Накануне грандиозного старта Чан принял участие в эстафете олимпийского огня. Он пробежал по знаменитой части этого сооружения — «Бадалин». И хоть актер успел замерзнуть, он улыбался и был счастлив, о чем сообщил журналистам.

«Я встал в 4 утра. Это моя четвертая Олимпиада. Я очень счастлив. Как же мне холодно!» — высказался актер.

Это не первый подобный опыт легендарного Чана. В 2008 году он уже принимал участие в эстафете. Тогда Олимпийские игры тоже проходили в Пекине, пишет Beijing Daily.

Всего маршрут эстафеты олимпийского огня состоит из 12 точек. Он проходит через все три кластера, задействованных в Олимпиаде, — Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Эстафета длится три дня. Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в пекинский Олимпийский парк к открытию XXIV зимних Олимпийских игр.

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