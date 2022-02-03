«Можно все положить на алтарь»: брат Кельми рассказал, как можно спасти брак Кузьминых

Брат музыканта Криса Кельми — Евгений Суслин — в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявил, что брата певца Владимира Кузьмина, Александра, надо спасать от алкогольной зависимости.

«Когда посмотрел на Сашу, то у меня испортилось все впечатление. Возникло полное дежавю. То, что происходило с моим братом на протяжении всей жизни, — все просто под копирку. Один в один происходит. Крис с женой не подходили друг другу. Он сильно пил, а ей надоело его спасать». Евгений Суслин

По словам Суслина, жена Кузьмина, Наталья, может махнуть рукой на мужа, но тогда того ждет неминуемая смерть. «У него поедет крыша, и он умрет. Можно положить все на алтарь и спасти Александра. А может, Наталья умышленно топит своего мужчину. Но я далек, что здесь именно такая ситуация», — заявил Евгений Суслин.

Напомним, что Александр Кузьмин — родной брат Владимира Кузьмина. С родственником у него натянутые отношения. Недавно он избил свою жену, которая успела все заснять на видео. Кадрами она поделилась в студии у Андрея Малахова.

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