Арнольд Шварценеггер нарвался на едкую отповедь, пообещав спасти планету

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступит на пятом австрийском климатическом саммите. Мероприятие пройдет 14 июня 2022 года в Вене.

Шварценеггер опубликовал в личном Instagram-аккаунте ролик, в котором заявил о своем участии в саммите. Тем самым актер вызвал негодование у своих фанатов.

Исполнитель главной роли в фильме «Терминатор» признался в неравнодушии к планете Земля.

«Проблемы, к которым мы попытаемся привлечь внимание во время саммита, требуют срочных решений. Объединившись, мы сможем спасти планету», – отметил Шварценеггер в личном микроблоге.

Однако многие поклонники артиста посчитали речь неискренней. Причиной стала онлайн-конференция «Глобальный кризис. Скажи правду», которую Арнольд Шварценеггер проигнорировал в прошлом году. Фолловеры американского актера оставили под публикацией о саммите негативные комментарии. В них поклонники осудили кумира за фальшивое желание спасти планету.

«Вы так много делаете, чтобы привлечь внимание людей. Почему вы не приехали на конференцию 4 декабря 2021 года? Вас слушают миллиарды людей, и вы могли бы помочь всем людям выжить во время глобального катаклизма», «Считал, что вам небезразличны судьбы человечества. Я ждал вашего выступления на конференции в прошлом году», – написали поклонники Шварценеггера.

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