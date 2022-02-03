«У нее есть любовничек!»: Александр Кузьмин обвинил свою жену в изменах и назвал имя соперника

По словам музыканта, Наталья вовсе не белая и не пушистая, как многим кажется.

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» обвинил свою жену Наталью в регулярных изменах. Она младше артиста на 12 лет.

«Я считаю, что Наталья недостойна моего внимания. То, что она сделала, это очень некрасиво. В нашей семье это неприемлемо. Человек просто взял и выложил на всеобщее обозрение видео с бытовой сценой со мной. Для меня все эти моменты просто не укладываются в голове. У меня нет никаких проблем с алкоголем, как она утверждает». Александр Кузьмин

Как отметил Александр Кузьмин, у ее жены есть любовник. «Она мне изменяет. У меня есть компроматик на жену. Пусть она не будет такой пушистой. У нее есть любовничек. Это музыкант Алексей Горбашов из группы «Мираж», — заметил Александр Кузьмин.

Напомним, что Александр Кузьмин — родной брат Владимира Кузьмина. С родственником у него натянутые отношения. Недавно он избил свою жену, которая успела все заснять на видео. Кадрами она поделилась в студии у Андрея Малахова на всю страну.

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