«Что-то из сладкого»: Алина Загитова перечислила три блюда, которые готова есть всю жизнь

Фигуристка Алина Загитова в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Она назвала три блюда, которые готова есть всю жизнь.

«Я, наверное, ела бы суши, сашими. Ну, это, как бы, в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я ужасная сладкоежка. И борщ». Алина Загитова

Как отметила Алина Загитова, последний фильм, который она посмотрела, — «Марсиане». Он пришелся ей по душе. По словам Загитовой, сюжет крайне интересный и она советует всем фанатам его посмотреть.

больше по теме Загитова показала забор, за которым держат российскую сборную на Олимпиаде в Пекине И даже пищу принимают спортсмены с экраном друг от друга.

Напомним, что Алина Загитова выиграла Олимпиаду в 2018 году в корейском Пхенчхане. Сейчас она находится в Пекине, где вскоре стартуют новые игры. Загитова отправилась в Китай в качестве эксперта.

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