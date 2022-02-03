«Что-то из сладкого»: Алина Загитова перечислила три блюда, которые готова есть всю жизнь

Фигуристка Алина Загитова в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Она назвала три блюда, которые готова есть всю жизнь.
«Я, наверное, ела бы суши, сашими. Ну, это, как бы, в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я ужасная сладкоежка. И борщ».
Как отметила Алина Загитова, последний фильм, который она посмотрела, — «Марсиане». Он пришелся ей по душе. По словам Загитовой, сюжет крайне интересный и она советует всем фанатам его посмотреть.
Напомним, что Алина Загитова выиграла Олимпиаду в 2018 году в корейском Пхенчхане. Сейчас она находится в Пекине, где вскоре стартуют новые игры. Загитова отправилась в Китай в качестве эксперта.
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