«Его словно подменили. Он сам не свой»: брат Владимира Кузьмина стал жестоко избивать жену

Жена брата музыканта Владимира Кузьмина Наталья в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала об издевательствах мужа Александра.
«У нас все было хорошо. И вдруг он сорвался. Какая-то депрессия у него началась. Он сам не свой. Я младше его на 12 лет. Мне 48, ему — 60. После Хеллоуина Саша стал каким-то не таким. Мы были с ним долго в замкнутом пространстве».
Как отметила Наталья Кузьмина, она знала, что ее муж пьет. Но сейчас все перешло все рамки. Кроме того, она предоставила видео, на кадрах которого муж ее откровенно избивает и обзывает. «Я работаю с артистами, поэтому снимаю все. У меня много видео, которое я не отдавала на телеканалы. Не хотела, чтобы это все доходило до зрителей. Его подменили. Не знаю, что с ним происходит. Может, у него кто-то появился», — заметила Наталья.
Напомним, что Александр Кузьмин — родной брат Владимира Кузьмина. С родственником у него натянутые отношения.
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