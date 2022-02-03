«Его словно подменили. Он сам не свой»: брат Владимира Кузьмина стал жестоко избивать жену

Наталья пришла в студию «Прямого эфира» и рассказала о проблемах в семье.

Жена брата музыканта Владимира Кузьмина Наталья в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала об издевательствах мужа Александра.

«У нас все было хорошо. И вдруг он сорвался. Какая-то депрессия у него началась. Он сам не свой. Я младше его на 12 лет. Мне 48, ему — 60. После Хеллоуина Саша стал каким-то не таким. Мы были с ним долго в замкнутом пространстве». Наталья Кузьмина

Как отметила Наталья Кузьмина, она знала, что ее муж пьет. Но сейчас все перешло все рамки. Кроме того, она предоставила видео, на кадрах которого муж ее откровенно избивает и обзывает. «Я работаю с артистами, поэтому снимаю все. У меня много видео, которое я не отдавала на телеканалы. Не хотела, чтобы это все доходило до зрителей. Его подменили. Не знаю, что с ним происходит. Может, у него кто-то появился», — заметила Наталья.

Напомним, что Александр Кузьмин — родной брат Владимира Кузьмина. С родственником у него натянутые отношения.

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