Парик с голливудскими кудрями? Пугачева в элитной шубке собралась на пирушку с молодым мужем

Примадонна любит экспериментировать с имиджем, не посещая стилистов. Для этого у Аллы есть парики на любой вкус.

Алла Пугачева редко появляется на публике без парика. Примадонна часто меняет имидж без похода к стилистам и парикмахерам. У певицы большая коллекция париков на любой вкус. То артистка предстает с каре в пепельном блонде, то с длинными вьющимися прядями в голливудском стиле. При этом дома спросонья Примадонна часто ходит так, как есть — с распущенными взъерошенными локонами, поддерживая тренд на естественность.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось домашнее фото, на котором певица позировала с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Собираясь на пирушку к друзьям, певица облачилась в элитную шубку в пол, уделив особое внимание прическе. Тут Примадонне пригодился элегантный парик с челкой-шторкой и голливудскими кудрями с легкой волной.

«Ну а что? Алла и не скрывает, что иногда носит парики! Что тут такого, зато каждый раз новая прическа», «Да все носят парики, так легче! Не надо три часа волосы укладывать феном, а потом они от шапки опять прилизанные», «Красотулька!», «Аллуся выглядит волшебно! Парик ей идет, царственно», «Вау! Какая шубка, полный люкс», «И детки рядом», — пишут фолловеры.

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