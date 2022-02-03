«Нам было приятно»: Пенкин перечислил артистов, которые получали подарки от Исмаилова

Как отметил музыкант, он с коллегами выступал на празднике в честь 8 Марта.

Певец Сергей Пенкин в шоу «Откройте, Давид!» назвал имена артистов, которые получили в свое время подарки от опального бизнесмена Тельмана Исмаилова.

«Вы и Отар Кушанашвили — два человека в нашей стране, которые не отреклись от подарков Тельмана Исмаилова», — заявил ведущий Давид Виннер.

«Ну не то чтобы не отреклись. Просто мы выступали на 8 Марта и получили подарки. Я, Басков, Киркоров, Меладзе и Ургант. Вот пять человек». Сергей Пенкин

«Но при этом вы же могли, как и остальные, проигнорировать этот инфоповод. Ничего не говорить и забыть об этом как о страшном сне», — сказал Виннер.

«Я ничего не говорю. Говорю факт, что нам были сделаны подарки. Нам было приятно. А там уже каждый артист может сказать свои слова», — заметил пространно певец.

Напомним, что Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка. Сейчас находится в розыске в связи с крупными аферами. Бизнесмен скрывается в Черногории.

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