Борис Смолкин признался, что не верит в победу своего сына на Олимпиаде

Младший наследник актера Глеб Смолкин отправился защищать честь России в Пекин вместе со своей партнершей.

4 февраля стартуют Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Одними из тех, кто будет отстаивать честь России на этих соревнованиях, стала пара фигуристов Глеб Смолкин и Диана Дэвис. Они выступают в категории танцев на льду.

Девушка – дочь знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а молодой человек – сын российского актера Бориса Смолкина.

Последний, естественно, будет с замиранием сердца смотреть Олимпиаду. Однако в то, что его наследник сможет завоевать золото, заслуженный артист РФ не верит.

«Не думаю, что выступление моего сына Глеба с Дианой принесет стране золото. Таких сумасшедших мыслей у меня нет. Они первый год во взрослом спорте. Диана и Глеб еще месяц назад были юниорами. Конечно, болеть за них обязательно буду, но от этой болезни толку-то мало», — признался старший Смолкин «КП-Петербург».

Однако актер уверен, что золотые медали в фигурном катании все равно достанутся российским фигуристам.

Напомним, пара Смолкина и Дэвис катается вместе с 2018 года. В 2020-м они стали бронзовыми призеры чемпионата России среди юниоров, в 2021-м победили в финале кубка России среди юниоров, а в 2022-м успели ухватить серебро взрослого чемпионата России.

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