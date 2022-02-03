«Вся очередь кричит: «Боря! Боря!»: Пенкин вспомнил, как его спутали с Моисеевым

По словам музыканта, его сравнивали также с Шурой и Децлом.

Певец Сергей Пенкин в шоу «Откройте, Давид!» вспомнил, как его однажды спутали в аэропорту с музыкантом Борисом Моисеевым.

«Меня порой сравнивали с другими артистами. Это было смешно. Сравнивали меня с Шурой. Сравнивали с Децлом, когда у меня были дреды». Сергей Пенкин

Как заметил Сергей Пенкин, наверное, самое смешное сравнение было с музыкантом Борисом Моисеевым. «Мы стояли в очереди, когда летели за границу отдыхать. А в очереди два мужика что-то орут и ругаются между собой. Я им говорю: «Ребят, можно побыстрее проходить, а то у нас скоро самолет». Они поворачиваются: «О, Боря!». И вся очередь кричит: «Боря! Боря!» — вспомнил смешной случай Сергей Пенкин.

Напомним, что Сергей Пенкин – известный музыкант и композитор. При этом у него нет никаких наград и регалий.

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