«Получилась глупость с моей стороны»: Надежда Крыгина рассказала о войне с Людмилой Зыкиной

Певица Надежда Крыгина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о войне с певицей Людмилой Зыкиной.

«Получилась глупость с моей стороны. Ее накручивали. Когда была годовщина смерти моего мужа Виктора Гридина, то я решила сделать в зале Чайковского концерт в его память. На базе выступления концерта Осипова. Хотела, чтобы в первом отделении выступила Зыкина. Вот тогда она сказала все, что обо мне думает». Надежда Крыгина

Как словам Крыгиной, идею концерта своего бывшего мужа Зыкина восприняла в штыки. «Она заявила: «Причем здесь концерт Осипова?» Она пришла в наш музыкальный коллектив и сказала: «Крыгина делает концерт. Чтобы ни одного человека я на этом концерте не видела». Ни один человек из коллектива не пришел. Она еще и на поминках обиделась на меня. Я сказал, что Гридин меня очень любил», — заявила Надежда Крыгина.

Напомним, что Надежда Крыгина два года прожила в браке с бывшим мужем Людмилы Зыкиной — баянистом Виктором Гридиным. Детей у исполнительницы нет.

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