Самая влиятельная: Кейт Миддлтон стала популярнее Меган Маркл среди американцев

Кейт Миддлтон признали самой влиятельной королевской особой среди американцев. В опросе, итоги которого приводит The Sun, 68 процентов голосов среди опрошенных. В то же время за Меган Маркл проголосовали всего 31 процент.
«Кейт стала еще большей суперзвездой, несмотря на то что еще не посетила США. Она воплощает в себе все, чего американцы ожидают от принцессы, которой суждено стать королевой, а именно красоту, грациозность и умение правильно общаться», — цитирует издание специалиста по делам королевской семьи Кристофера Андерсона.
Добавим, что это не первый опрос, в котором Кейт одерживает своеобразную победу над Меган. Летом прошлого года жену принца Уильяма признали самой стильной представительницей британской монархии.
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