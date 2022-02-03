Самая влиятельная: Кейт Миддлтон стала популярнее Меган Маркл среди американцев

Кейт Миддлтон признали самой влиятельной королевской особой среди американцев. В опросе, итоги которого приводит The Sun, 68 процентов голосов среди опрошенных. В то же время за Меган Маркл проголосовали всего 31 процент.

«Кейт стала еще большей суперзвездой, несмотря на то что еще не посетила США. Она воплощает в себе все, чего американцы ожидают от принцессы, которой суждено стать королевой, а именно красоту, грациозность и умение правильно общаться», — цитирует издание специалиста по делам королевской семьи Кристофера Андерсона.

больше по теме Кейт Миддлтон взяла на себя спортивные обязанности принца Гарри Герцогиня Кембриджская теперь официальный королевский покровитель английского регби.

Добавим, что это не первый опрос, в котором Кейт одерживает своеобразную победу над Меган. Летом прошлого года жену принца Уильяма признали самой стильной представительницей британской монархии.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.