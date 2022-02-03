«Я чувствую, что потерял друга»: Меган Маркл рассорила принца Гарри с давним приятелем

Меган Маркл и принц Гарри не пригласили на вечеринку в честь свадьбы лучшего друга принца Тома Инскипа по прозвищу Скиппи. Его позвали лишь на венчание и обед. Мужчина был расстроен, что его не внесли в список «избранных».

«Скиппи был недоволен, и на следующий день сделал ехидное замечание на бранче. Он сказал: «Меган слишком сильно изменила Гарри. Я чувствую, что потерял друга», — цитирует источник издание Mirror .

Молодожены пригласили на свадьбу звезд шоу-бизнеса, спортсменов и членов монаршей семьи. Среди гостей пары были Опра Уинфри, Серена Уильямс, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джордж и Амаль Клуни, Элтон Джон.

«Многие из старых друзей Гарри поняли, что на вечеринке молодожены представили людей, с которыми хотят общаться в дальнейшем», — рассказывают приближенные к паре.

Том Инскип сблизился с принцем Гарри во время учебы в Итоне. Молодые люди были близкими друзьями, однако ситуация изменилась с появлением Меган Маркл, с которой принц начал проводить все свободное время. Скиппи призвал Гарри не спешить с женитьбой, однако принц за это очень обиделся на друга.

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