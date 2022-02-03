«Любой мужчина и отец не простит то, что она сделала»: экс-бойфренд Волочковой заговорил о причине их расставания

С Сергеем Кузнецовым Анастасия была счастлива на протяжении месяца.

Буквально неделю назад Анастасия Волочкова парила на крыльях любви, а теперь снова одинока. Новый бойфренд балерины — управляющий банным комплексом Сергей Кузнецов — разорвал с ней отношения. За плечами обоих остался двухнедельный отпуск на Мальдивах, роскошный праздник в честь дня рождения балерины и целый месяц отношений.

«О причинах разрыва отношений не хочу говорить. Мне не хотелось бы обливать грязью Анастасию. У нее и так всего хватает. Единственное хочу сказать, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала. Отношений у нас нет и не будет», — цитирует Сергея «СтарХит».

Добавим, что Анастасия Волочкова тем временем уверяла своих фанатов в том, что они с Сергеем остались друзьями. Кроме того, балерина отметила, что не позволит никому осквернять ее бывшего бойфренда.

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