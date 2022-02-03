Анонимные угрозы: появились новые подробности в деле об убийстве Игоря Талькова

Недавно в Сети появилась информация о том, что спустя 30 лет найден убийца Игоря Талькова. Выяснилось, что подозреваемым является экс-менеджер артиста Валерий Шляфман, который уже много лет живет в Израиле. С Тальковым он начал работать буквально за два месяца до смерти.

Обвинение Шляфману еще не предъявили, так как следствие пока выясняет, был ли выстрел в тот роковой вечер случайным или преднамеренным.

Как удалось выяснить «Пятому каналу», «незадолго до смерти Игорь Тальков начал получать анонимные угрозы и даже приобрел газовый пистолет за пять тысяч рублей. Накануне рокового концерта он взял оружие с собой для самообороны. Свидетели конфликта уверяют: Шляфман будто специально стравливал певца и охранника Азизы».

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Напомним, Игорь Тальков умер 6 октября 1991 года перед концертом в Санкт-Петербурге. Во время потасовки между Валерием Шляфманом и охранником Азизы Игорем Малаховым прозвучал выстрел, который стал роковым.

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