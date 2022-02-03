«Она краткосрочная, быстрая»: стала известна причина коротких романов Анастасии Волочковой

Еще несколько дней назад Анастасия Волочкова была счастлива в новых отношениях. Ее избранник Сергей, управляющий банным комплексом в Подмосковье, отдыхал с ней на Мальдивах, выходил в прямой эфир в «Инстаграме» и дарил любимые белые розы. Но недавно Анастасия объявила о том, что этот роман завершился.

Близкий друг Волочковой, бизнесмен Андрей Ковалев считает, что мужчины не задерживаются рядом с балериной из-за ее внутренней силы и успеха.

«Я знаю очень много людей, которые просто одиноки. Были женщины — не вышли замуж. Вот я жил в доме Большого театра, видел известных балерин, у которых вообще не было мужей. Они на старости оказались одиноки, они всем пожертвовали ради своей карьеры, ну а жизнь наша такая — сейчас она краткосрочная, она быстрая, поэтому, может, и романы у Насти такие короткие», — цитирует Ковалева «Пятый канал».

Напомним, ранее Волочкова обвинила Сергея в том, что он хотел пропиариться на ее имени. Позже отметила, что они останутся друзьями.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.