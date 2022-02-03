«Он их отвергает»: Лев Лещенко рассказал о странной примете, которую соблюдает Николай Басков

Как отметил музыкант, сам он в подобное не верит.

Музыкант Лев Лещенко заявил, что не верит в приметы. Кроме того, он спокойно относится к религии, потому что уважает религиозных людей. Сам он крещеный и православный человек.

Однако певец все-таки оговорился. Кое-какие приметы он все-таки соблюдает. К примеру, если без казусов доходит до двери концертного зала, то не сомневается, что его концерт пройдет успешно. А вот друзья Лещенко, как он сказал, в некоторые приметы верят.

«Вот Коля Басков не носит часы. Он их отвергает и вообще не носит. Хотя, по моему мнению, это самый мужской подарок». Лев Лещенко

Напомним, что Лев Лещенко и Николай Басков — давние друзья. Они часто вместе путешествуют по зарубежным странам во время отпусков, сообщает «Собеседник».

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