«Произвел впечатление не очень далекого человека»: друг Волочковой высказался в ее бывшем возлюбленном Сергее

Анастасия Волочкова переживает очередное расставание. Со своим новым возлюбленным – управляющим банным комплексом в Подмосковье – Сергеем она познакомилась в канун Нового года. А спустя всего месяц – рассталась. Тем не менее за это время Сергей успел отдохнуть с балериной на Мальдивах и отпраздновать ее 46-й день рождения.

Друг Волочковой, бизнесмен Андрей Ковалев видел брутального красавца лично. Однако у него сложилось не очень приятное впечатление.

«Сергея видел очень короткое время — мы сидели за одним столом на дне рождении у Насти. На меня он, честно говоря, произвел впечатление не очень далекого человека. Я близко с ним не говорил, может быть, мое суждение будет очень поверхностное. Такой с виду не очень образованный, не очень, мне показалось, уверенный в себе», — цитирует Ковалева «Пятый канал».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова заверила своих фанатов в том, что они с Сергеем останутся друзьями.

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