«Наверное, как-то особенно дружить надо»: Пенкин объяснил, почему ему не помогает Пугачева

Музыкант Сергей Пенкин в шоу «Откройте, Давид!» признался, что его часто задвигают на российской эстраде. Певца откровенно вырезают и не ставят в эфиры. При этом артист заметил, что подруга Алла Пугачева ему не помогает завоевать любовь руководителей каналов и радиостанций.

«Не знаю. Как-то особенно дружить надо. Песни Аллы мне было всегда приятно слушать. Особенно период ее работы с Раймондом Паулсом. Тогда ничего лучше не было». Сергей Пенкин

Как отметил Пенкин, у него были встречи в концертном зале «Россия» с Пугачевой. «Но не срослось. Она поздравила меня на 60-летие вместе с Максимом Галкиным. Я не знаю ответы на эти вопросы», — заметил Пенкин.

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Напомним, что Сергей Пенкин не имеет каких-то званий и регалий. При этом у него огромная армия поклонников.

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