Личная тайна: стало известно, сколько на самом деле детей у Дмитрия Нагиева

По официальным данным, у актера есть взрослый сын Кирилл, который также стал актером.

Один из самых брутальных красавцев современности Дмитрий Нагиев не испытывает проблем с работой. Ему доверяют вести шоу, лучшие роли в кино и сериалах, а также в рекламе.

Да и в общении с представительницами противоположного пола у Нагиева все в порядке. Многие дамы хотели бы видеть рядом с собой харизматичного актера.

К статусу звездного мачо Дмитрий относится с иронией, но о личной жизни предпочитает не говорить. Известно, что у актера есть взрослый сын Кирилл, который также стал актером. А по слухам, Нагиев является отцом еще двоих. Сын Марк от Наталии Коваленко живет в Санкт-Петербурге, а дочь Мира от Анны Спектор – в Москве.

«Я думаю «Уж не проститутка ли я» (смеется). Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу», — сказал Нагиев в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».

Добавим, что недавно в прямом эфире шоу «Голос» Дмитрий поздравил с днем рождения мальчика по имени Марк. Тогда он отметил, что мама с папой очень его любят. Поклонники сразу приняли это за официальное подтверждение.

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