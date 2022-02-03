Растяжка онлайн: Анастасия Волочкова собирается посадить на шпагат всех желающих

Экс-звезда Большого театра, балерина Анастасия Волочкова славится своими шпагатами в 46 лет. Танцовщица создала собственное шоу, в котором выступает на сцене и над сценой, паря в воздухе и демонстрируя идеальную растяжку. Сейчас артистка задумалась, а не создать ли ей онлайн-обучение и приобщить массы к растяжке?

В своем микроблоге Анастасия Волочкова поделилась мыслями на этот счет. Балерина создала опрос в своем Instagram.

«Начать онлайн-курсы по растяжке и формированию красивой фигуры?», — задалась вопросом балерина в Сети.

Больше половины опрошенных ответили положительно. Скорее всего, очень скоро появится очередной онлайн-марафон от звезды.

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