Для любимой жены: Мальков показал, что готовит Макеевой на завтрак

Анастасия Макеева и Роман Мальков нашли друг друга летом прошлого 2020 года. С тех пор влюбленные неразлучны. Бизнесмен души не чает в актрисе, сопровождает ее везде и всюду – в поездках, театре, гримерках и даже готовит ей завтраки.

В своем инстаграме Роман показал, как жарит блинчики для любимой.

«У нас завтрак», — сказал Мальков, показав, как Макеева с удовольствием ест кулинарное творение.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие. Накануне она впервые в жизни решила изменить фамилию. Теперь по документам актриса является Анастасией Мальковой-Макеевой. На такой шаг звезда театра решилась после того, как решила изучать квантовую психологию. К слову, в последнее время Анастасия и сама консультирует всех желающих в области психологии за определенную сумму.

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