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«Это же прикольно»: звезда «Дома-2» Бухынбалтэ отказалась ехать в ЗАГС с бойфрендом

Кристина Бухынбалтэ и Артем Грант строят любовь на проекте, но девушке нужны серьезные отношения.

«Это же прикольно»: звезда «Дома-2» Бухынбалтэ отказалась ехать в ЗАГС с бойфрендом
Кристина Бухынбалтэ. Фото: instagram.com/buhinbalta94/

27-летняя участница телепроекта «Дом-2» Кристина Бухынбалтэ сообщила в Сети, что ведущий шоу Влад Кадони предложил ее с Артемом Грантом паре поехать узаконить отношения. Мол, все расходы на свадьбу проект берет на себя.

Но вот так, с чужой подачи Бухынбалтэ решила не принимать поспешных действий. К тому же, ей не понравилось, как на это отреагировал бойфренд.

«Артем принял это за игру и сказал давай поедем, это же прикольно! Можно же в любой момент развестись», — пишет Кристина.

Кристина Бухынбалтэ и Артем Грант. Фото: instagram.com/buhinbalta94/

Кристина подчеркнула, что для нее такие поступки – не игра, а ответственный шаг. Поэтому наотрез отказалась ехать в ЗАГС. К тому же, парой они являются всего три месяца — в домик они заселились в октябре 2021 года.

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