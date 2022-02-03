Постройнел и подтянулся: Юлия Снигирь с мужем предстала на красной дорожке

В Москве состоялся премьерный показ фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Первыми его посмотрели представители шоу-бизнеса. Среди гостей отметились и Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым.
Снимками с красной дорожки Снигирь поделилась в своем инстаграме.
«Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — написала в своем инстаграме Снигирь.
Фанаты отметили, что Евгений Цыганов вновь похудел и явно поработал над своей физической формой. На фоне хрупкой супруги он выглядит стройным и подтянутым.
Напомним, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе несколько лет. В 2016 году актриса родила сына, которого назвали Федор.
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