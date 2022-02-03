Только голова торчит: разрумяненная Туктамышева позировала в кедровой бочке

«Императрица» фигурного катания, 25-летняя Елизавета Туктамышева вошла в состав олимпийской сборной, но в качестве запасной. Перед тем как отправиться в Пекин, спортсменки провели сборы в Красноярске.
После хорошей тренировки – хороший отдых. Туктамышева посетила SPA-комплекс, чтобы поскорее восстановить силы и набраться энергии перед поездкой. Как это было, красотка показала у себя в микроблоге.
Фигуристка позировала на камеру в кедровой бочке. Все тело было закрыто за деревянными дверями, наружу выглядывала только голова. Разрумяненная фигуристка выглядела отдохнувшей и довольной.
Напомним, Елизавета Туктамышева – воспитанница тренера Алексея Мишина. Она — чемпионка мира 2015 года, вице-чемпионка мира-2021, чемпионка Европы 2015 года и обладательница многих других титулов.
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