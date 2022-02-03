«Записанные моей доченькой»: после расставания с возлюбленным Волочкова выпустила новый музыкальный альбом

На днях стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась со своим новым возлюбленными Сергеем Кузнецовым. Пара познакомилась в студии программы «Давай поженимся!», отдохнула на Мальдивах, отметила 46-й день рождения балерины, а после решила остаться друзьями. Во всяком случае, так рассказала Волочкова своим фанатам.

Накануне Анастасия представила очередной полет своей творческой фантазии. Блондинка выпустила музыкальный альбом.

«Вышел мой музыкальный альбом детских песен «Дорогою добра». В него вошли песни, записанные мною, моей доченькой Ариадной и детским музыкальным театром «Домисолька», — сообщила Волочкова в своем инстаграме.

Напомним, единственная дочь Анастасии Волочковой – Ариадна еще в 2020-м съехала из особняка своей звездной мамы. Она живет с отцом и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой, которая недавно роила Игорю Вдовину сына.

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