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«Записанные моей доченькой»: после расставания с возлюбленным Волочкова выпустила новый музыкальный альбом

Балерина ушла в творчество.

«Записанные моей доченькой»: после расставания с возлюбленным Волочкова выпустила новый музыкальный альбом
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась со своим новым возлюбленными Сергеем Кузнецовым. Пара познакомилась в студии программы «Давай поженимся!», отдохнула на Мальдивах, отметила 46-й день рождения балерины, а после решила остаться друзьями. Во всяком случае, так рассказала Волочкова своим фанатам.

Накануне Анастасия представила очередной полет своей творческой фантазии. Блондинка выпустила музыкальный альбом.

Анастасия Волочкова с дочкой
Анастасия Волочкова с дочкой. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

«Вышел мой музыкальный альбом детских песен «Дорогою добра». В него вошли песни, записанные мною, моей доченькой Ариадной и детским музыкальным театром «Домисолька», — сообщила Волочкова в своем инстаграме.

Напомним, единственная дочь Анастасии Волочковой – Ариадна еще в 2020-м съехала из особняка своей звездной мамы. Она живет с отцом и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой, которая недавно роила Игорю Вдовину сына.

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