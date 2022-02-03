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«Для эстетов»: Юлия Снигирь вышла в свет в украшениях почти на шесть миллионов рублей

Актриса отметилась на премьере фильма «Другое имя».

«Для эстетов»: Юлия Снигирь вышла в свет в украшениях почти на шесть миллионов рублей
Юлия Снигирь. Фото: instagram.com/yuliasnigir/

Накануне в Москве состоялся премьерный показ фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Показ посетили многие селебрити. Среди них были и Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым. Снимками актриса поделилась в своем инстаграме.

Юлия Снигирь
Юлия Снигирь в украшениях Cartier. Фото: instagram.com/yuliasnigir/

«Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — написала  Снигирь.

Свою эстетику актриса подчеркнула вязаным костюмом цвета хаки с крупным узором и  украшениями Cartier. Юлия надела серьги и колье из розового золота Clash de Cartier. Цена украшений – 342 тысячи рублей и 5 млн 300 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что Снигирь вышла замуж за Цыганова пять лет назад. Пара воспитывает сына.

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