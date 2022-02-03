Точно школьница: 66-летняя Лариса Долина вслед за Наташей Королевой предстала в белой блузке и черных брюках

Артистка вышла в красную дорожку, блеснув моложавостью и стройностью.

В минувшем году Лариса Долина кардинально сменила имидж и теперь не перестает удивлять публику своим моложавым видом и трендовыми образами. На этот раз народная артистка появилась на красной дорожке мероприятия в образе, больше похожем на офисный или наряд школьниц.

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Долина предстала перед камерами в белой блузке, небрежно заткнутой одним краем за пояс, и черных брюках. Модель скинни подчеркнула стройные ноги 66-летней звезды.

Кстати, накануне в подобном наряде блистала другая звезда – певица Наташа Королева. Белая блузка с короткими рукавами-фонариками была дополнена у нее лентой, как у выпускниц.

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