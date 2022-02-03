Волнение не скрыть: Тутберидзе после тренировки своих фигуристок на олимпийской арене обратилась к публике

Заслуженный тренер наблюдала за прокатами своих подопечных в Пекине перед стартами.

Считанные часы остаются до старта Зимних Олимпийских игр в Пекине. Но прежде чем спортсмены выйдут на дистанции, им предстоит пройти достаточно волнительные приготовления, среди которых – несколько обязательных тестов на коронавирус. Эта мера стала необходимой в условиях пандемии коронавируса.

На Олимпиаду тренер фигуристов Этери Тутберидзе привезла сразу четверых своих воспитанниц – Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову, в статусе запасной — Майю Хромых. После тренировки выдающейся троицы на олимпийском льду их тренер обратилась к публике в микроблоге:

«Пожелайте нам отрицательных тестов, положительных результатов», — попросила Тутберидзе.

К слову, фигуристки прилетели в Пекин в первый день февраля и сразу сдали тесты на коронавирус. Поскольку все трое претенденток на «золото» появились на льду, результаты у них отрицательные. Однако, трудно скрывать волнение, когда в составе российских фигуристов уже произошли потери бойцов из-за опасной инфекции.

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