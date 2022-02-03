Блондинка с короткой стрижкой: как выглядит таинственная жена Якубовича, которая моложе его на 18 лет

Леонид Якубович был женат трижды. Будучи во втором браке с экскурсоводом ВДНХ Галиной Антоновой, он познакомился с Мариной Видовой. Роман вспыхнул во время круиза по Средиземному морю. Марина младше телеведущего на 18 лет и далека от светской жизни. О ней практически ничего не известно.

Ранее ходили слухи, что Якубович не живет с Видовой несколько лет. Однако накануне пара отметилась на юбилейном концерте Льва Лещенко. Супругов заметили в зрительном зале. Для выхода в свет Марина выбрала наряд с леопардовым принтом, а короткие блондинистые волосы зачесала назад.

Напомним, в третьем браке с Видовой у Якубовича родилась дочь Варвара. В этом году ей исполнится 24 года.

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